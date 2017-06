Champions League Ramos scaramantico: stesso taglio di capelli di un anno fa

Cardiff 2017 come San Siro 2016. I tifosi del Real Madrid sognao di conquistare la Champions per il secondo anno consecutivo: per farlo bisognerà battere la Juventus. Il capitano dei blancos intanto si affida anche alla scaramanzia: identico taglio di capelli di un anno fa: vedere per credere...