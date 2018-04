Champions League Psg-Real Madrid, Verratti espulso: sceneggiata da rosso

Un'ammonizione per fallo su Casemiro al 20', un'altra al 21' del secondo tempo per proteste. Così Marco Verratti, spesso criticato per i suoi cartellini gialli, è stato espulso sull'1-0 per il Real Madrid lasciando il Psg in 10 nel momento più difficile della partita. Per il centrocampista italiano un'altra brutta figura a livello internazionale: davvero folle la protesta che ha portato al rosso con una sceneggiata isterica nei confronti dell'arbitro dopo un possibile fallo al limite dell'area non fischiato.