Champions League Psg, le mogli di Thiago Silva e Di Maria attaccano Emery

Il giorno dopo la sconfitta del Bernabeu, bocche cucite al Paris Saint Germain. Ma c'è chi comunque vuole lanciare messaggi e lo fa su Instagram, è il caso delle mogli di Thiago Silva e Di Maria. Il capitano è stato escluso dalla formazione di partenza, l'argentino ci teneva a entrare in campo per affrontare la sua ex squadra ma non ce l'ha fatta: ecco gli sfoghi di Belle Silva e Jorgelina Cardoso.