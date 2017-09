Champions League Psg, Cavani-Neymar, abbraccio dopo il gol

Il Psg segna il 2-0 al Bayern con un gol di Cavani su assist di Mbappé al 32' del primo tempo: il Matador riceve l'abbraccio di quasi tutti i compagni, mentre Neymar corre a complimentarsi con Mbappé nella direzione opposta. Poi il brasiliano si volta e piano piano si avvicina a Cavani abbracciandolo: non sarà amore, ma almeno somiglia a una tregua dopo la lite per rigori e punizioni da calciare. Prima della sfida di Champions, Walter Cavani, fratello di Edinson, aveva parlato al nostro Andersinho Marques: "So che Neymar proverà a strappargli il ruolo di primo rigorista della squadra, ma mio fratello è tranquillo, sono cose che capitano nel calcio".