Champions League Psg, 24 gol nei gironi: mai nessuno come te in Champions

Mercoledì sera il Celtic ha avuto l'ardore di stuzzicarli e ne ha presi sette, ma è solo l'ultima goleada di una stagione finora praticamente perfetta per il Psg, che dopo 5 giornate ha già stabilito il record di gol segnati ai gironi nella storia della Champions League (24, il precedente record era 22 e c'è ancora una partita da giocare) e ne ha subito soltanto uno. Una macchina perfetta quella di Emery, trascinata da quello che oggi è probabilmente il miglior tridente del mondo: 5 gol all'Anderlecht all'andata come al ritorno, 3 al Bayern alla seconda giornata, addirittura 11 agli scozzesi in due match e se guardate le esultanze e i sorrisi anche tutte le voci di uno spogliatoio diviso e caratterizzato da un clima teso sembrano appunto solo voci. Chi li ferma più? Secondo le agenzie di scommesse quasi nessuno: i parigini sono nettamente la squadra favorita per la vittoria finale (4,50), seguiti da Manchester City (5,50), Real Madrid (6,50), Barcellona (7,50) e Bayern (8,50).