Champions League Problema muscolare per Matuidi: verso il forfait col Tottenham

Tegola in casa Juventus. Nel corso della sfida contro il Sassuolo Blaise Matuidi è stato costretto a lasciare il campo al 26' per un problema muscolare. Si sospetta uno stiramento: tra 9 giorni è in programma l'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Tottenham e il francese è in fortissimo dubbio. Del resto Allegri nel post partita non si è mostrato molto ottimista sulla possibilità di un recupero in vista della sfida dell'Allianz Stadium parlando appunto di "problema muscolare".