Champions League Ottavi raggiunti per 8 volte di fila: Allegri sorpassa Mourinho

Massimiliano Allegri re dei gironi. Il tecnico ha ottenuto ieri sul campo dell'Olympiacos la qualificazione agli ottavi di finale di Champions per l'ottava volta di fila: l'allenatore non sbaglia un colpo dalla stagione 2010/11 quando era alla guida del Milan. Si tratta di un traguardo importante considerato anche che il tecnico livornese ha superato in questa speciale classifica Josè Mourinho, fermo a 7 (sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid). Al primo posto c'è Arsene Wenger, capace di raggiungere gli ottavi per ben 14 volte consecutive con l'Arsenal (dal 2002/04 al 2016/17).