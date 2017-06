Champions League Napoli-Real, "Capo benedetto": la stampa iberica esalta Sergio Ramos

Serigio Ramos eroe di Champions ancora una volta e il giorno dopo la stampa spagnola è tutta per lui. 'Marca' lo incorona vero condottiero di questo Real dedicandogli un titolo emblematico: "Il Capo, con lui fino alla fine del mondo". 'As' parla di giocatore "benedetto", di "bomber eterno", "il giocatore che risolve tutti i problemi del Real Madrid". "Ramos salvatore" è il denominatore comune di tutte le prime pagine dei quotidiani e dei siti spagnoli, che però non dimenticano la missione impossibile a cui è chiamato il Barcellona contro il Psg: "Stanotte su può fare la storia" è il titolo di 'Sport'.