Champions League Napoli, Paola Saulino: "Se vinciamo sesso orale per tutto lo stadio"

Riecco Paola Saulino. L'attrice napoletana tifosissima degli azzurri divenuta famosa per il "tour" promesso dopo il referendum costituzionale ma mai portato a termine, torna a provocare attraverso il proprio profilo Instagram: "Se il Napoli non prende neanche un #goal sesso orale per tutta la difesa, se facciamo più di due #goal pom... per tutti i tifosi presenti allo #stadiosanpaolo! Concentriamoci ragazzi" il testo postato sul proprio profilo accompagnato da una foto piccante.