Champions League Napoli-Nizza: il fallo su Mertens era fuori area

Al 42' di Napoli-Nizza episodio contestato in area: Albiol colpisce di testa da calcio d'angolo e la palla va a sbattare sul braccio molto largo di Jallet. Sarebbe rigore ma Marciniak fischia contro gli azzurri: "Albiol si appoggia all'avversario, è fallo in attacco" la sentenza di Cesari. Sarri dalla panchina urla: "Era mano!" ma da lontano probabilmente non aveva visto la spinta del suo difensore. Al 70' rigore per il Napoli: Jallet atterra Mertens ma "il fallo comincia fuori area, errore dell'arbitro".