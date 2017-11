Champions League Napoli, Ghoulam va ko: si teme per il crociato

Napoli in forte apprensione per Faouzi Ghoulam. Il terzino sinistro algerino è uscito anzitempo durante la sfida di Champions contro il Manchester City per un infortunio al ginocchio destro che preoccupa e non poco lo staff sanitario azzurro. La prima temporanea e provvisoria diagnosi parla di una forte contusione, ma l'impressione è quella che possa esserci un interessamento del legamento crociato anteriore. Ovviamente non ci sarà alcuna certezza sino agli esami strumentali ai quali l'algerino dovrebbe sottoporsi nella giornata di giovedì a Villa Stuart.