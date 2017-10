Champions League Messi e il mistero della pastiglia azzurra: "Era una caramella"

Marca, quotidiano spagnolo di Madrid, svela il mistero della pastiglia azzurra ingerita da Leo Messi durante la partita contro l'Olympiacos: era soltanto una caramella per combattere l'umidità e la gola secca. Non sarebbe la prima volta che il fuoriclasse argentino ne mangia una in campo.