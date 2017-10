Champions League Mbappé, che paura: dribbling al tifoso invasore...

L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Celtic per l'invasione di campo di un tifoso durante il match di Champions League di ieri sera contro il Paris-Saint Germain. Il supporter è entrato in campo quando quando il punteggio era sul 3-0 per i francesi (la partita è poi finita 5-0) dirigendosi verso Kylian Mbappè. Ha cercato di dare un calcio al giovane attaccante francese che è riuscito a spostarsi ed evitare il contatto. L'Uefa esaminerà il caso il 19 ottobre. Aperto un procedimento disciplinare anche nei confronti del Psg perché diversi tifosi hanno distrutto alcuni seggiolini dello stadio.