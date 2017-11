Champions League Mandzukic, che coreografia allo Stadium

Mario Mandzukic in panchina per scelta tecnica come gli capita di rado: proprio nel giorno in cui Allegri, contro il Barcellona, esclude il croato dall'undici titolare, i tifosi della Juve gli dedicano una coreografia. La foto occupa tutta la curva dello Stadium e la scritta avrà fatto di sicuro piacere al giocatore: "Tra gli uomini i guerrieri"