Champions League Manchester United-Benfica, Svilar para un rigore e fa autogol

Mile Svilar ha 18 anni, 2 mesi e 4 giorni e ha impiegato due settimane per passare da record-man sfortunato ad eroe e qualche minuto per tornare ancora "iellato": il portiere belga del Benfica, autore di una papera clamorosa al Da Luz contro il Manchester United, comincia la gara di ritorno a Old Trafford parando un rigore a Martial al 15', poi al 45', dopo un tiro di Matic che sbatte sul palo, la palla carambola sulla sua schiena e va in porta per il più sfortunato degli autogol. Svilar è il portiere più giovane ad aver mai esordito in Champions: proprio contro i Red Devils stabilì il nuovo primato strappandolo a Casillas.