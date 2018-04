Manchester City, Bernardo Silva invoca la VAR in Champions

Il clamoroso errore di arbitro e guardalinee in Manchester City-Liverpool (gol ingiustamente annullato a Sané sul punteggio di 1-0 per i Citizens) ha fatto infuriare Guardiola (espulso dal direttore di gara Lahoz) e spinto Bernardo Silva a fare una sorta di invocazione all'Uefa. Il centrocampista portoghese, dopo aver commentato il ko, ha infatti scritto sul suo profilo Instagram: "Ragazzi, è possibile iniziare ad usare il VAR in Champions League nella prossima stagione? Potrebbe essere utile". Il presidente Ceferin cambierà idea o resterà fermo sulle proprie posizioni?