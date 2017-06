Champions League Manchester-Berlino-Cardiff: Buffon, non è il Triplete che sognavi

Maledetta, maledetta Champions! Nella notte che poteva regalare a lui la Coppa più desiderata e alla Juventus uno storico Triplete, Gigi Buffon vive invece l'incubo dell'anti-Triplete e ancora una volta esce dal campo sconfitto, per la terza volta, come a Manchester e come a Berlino. 14 anni fa la crudeltà della lotteria dei rigori, due anni fa lo strapotere del Barcellona, ma dopo quella sconfitta Gigi aveva saputo trasformare le lacrime in energie positive fino ad arrivare a Cardiff. Sembrava la volta buona, la Champions (e il Pallone d'Oro) a un passo e invece anche stavolta la maledizione della finale lo ha colpito: doppietta di Ronaldo e altra cocente delusione. A 39 anni compiuti Buffon avrà mai un'altra chance?