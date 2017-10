Man City, Gabriel Jesus l'invincibile: non perde da ottobre 2016

Mercoledì sera il Napoli ospita il Manchester City al San Paolo e come se non bastasse la qualità della squdra di Guardiola dovrà fare i conti anche con la Cabala. Nelle file degli inglesi milita infatti Gabriel Jesus (ma potremmo chiamarlo anche l'invincibile), che negli ultimi 12 mesi (di cui 3 da infortunato) non ha mai perso in match ufficiali. Mai, né con il Palmeiras, né col Brasile e tantomeno con il City di Guardiola. L'attaccante verdeoro, arrivato lo scorso gennaio in Premier, ha completato sabato scorso con la vittoria sul West Bromwich (3-2) dodici mesi da sogno. L'ultima sconfitta risale al 29 ottobre 2016, quando il Palmeiras (poi laureatosi campione) perse 1-0 col Santos. Ma non è solo la statistica a spaventare il Napoli, perché il giovane brasiliano ha le stimmate del fuoriclasse e a dimostrarlo c'è il numero di gol segnati finora. Due settimane fa col Napoli, infatti, è arrivato a quota 50 in 118 partite da professionista. Per arrivare a tanto un certo Lionel Messi ne ha dovute giocare 124 (con Barcellona e Argentina), mentre Cristiano Ronaldo "addirittura" 221 (con Sporting Lisbona, Manchester United e Portogallo).