Liverpool, tifosi contro Carragher: "Abbiamo perso per colpa tua"

I tifosi del Liverpool se la prendono con Jamie Carragher durante e dopo la finale di Champions. L'ex difensore dei Reds, finito nella bufera negli scorsi mesi per lo sputo a una bambina , prima della sfida di Kiev ha toccato la Coppa dalle grandi orecchie come testimoniato da una foto pubblicata su Instagram. ll 'ptocollo della scaramanzia' prevede di stare alla larga dal trofeo per evitare guai, che nel caso della squadra di Klopp sono stati diversi: dall'infortunio di Salah ai clamorosi errori di Karius... Così i supporter inglesi hanno attaccato il 40enne, ritenuto il 'vero responsabile' del ko con il suo gesto. Altri hanno commentato con ironia per cercare di lenire una delusione comunque grande.