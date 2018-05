Champions League Liverpool, per Klopp in regala la maglia della Lazio...

Per ringraziarlo per aver eliminato la Roma in semifinale di Champions League, alcuni tifosi della Lazio hanno intercettato Jurgen Klopp fuori da Anfield prima del match contro il Brighton e gli hanno regalato la maglietta biancoceleste con il numero 1. Se mai i Reds dovessero mandarlo via, il tedesco sa che a Roma sarebbe accolto a braccia aperte.