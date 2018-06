Liverpool, Karius a Bora Bora con la ex di Ronaldo

Loris Karius cerca di dimenticare la terribile notte di Kiev contro il Real Madrid. Il portiere del Liverpool per cancellare i due clamorosi errori nella finale di Champions (secondo un ospedale di Boston prima delle due papere l’estremo difensore aveva riportato una commozione cerebrale a causa di una gomitata di Sergio Ramos ) volando a Bora Bora in Polinesia con Daniella Grace, sua ultima conquista ed ex di Cristiano Ronaldo.