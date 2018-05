Liverpool in finale di Champions, esulta anche Lebron James

continua a inanellare record e successi in Cleveland ha strappato il fattore campo a Toronto ), ma anche fuori dal parquet il Prescelto è una macchina da soldi. Dopo aver acquistato una percentuale del 2% nella proprietà delnell’aprile del 2011, infatti, i recenti successi della squadra dihanno portato una pioggia di dollari nelle già ricchissime casse della superstar dei Cavs. Un investimento che nel 2011 gli era costato approssimativamente 6.5 milioni di dollari, oggi gli assicurerebbe - in caso di vendita dalle proprie azioni - un ritorno quasi cinque volte maggiore, stimato da alcuni esperti del settore in 32 milioni di dollari (con un guadagno netto di circa 25 milioni).