Champions League Liverpool a lezione dal Barcellona: tutti in gita al Camp Nou

Jurgen Klopp in testa, poi giocatori come James Milner, Joe Gomez, Adam Lallana e Lucas Leiva: mezzo Liverpool è stato in "pellegrinaggio" (su indicazione del tecnico tedesco) al Camp Nou per osservare da vicino il Barcellona nella sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. I Reds, recuci dal ko per 4-3 in Premier League contro il Bournemouth, avranno imparato la lezione?