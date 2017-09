Champions League Lichtsteiner, niente Champions: "Un colpo durissimo"

Stephan Lichtsteiner ha commentato su Instagram la seconda esclusione consecutiva dalla lista della Juventus per i gironi della Champions League: "Un colpo durissimo e una grandissima delusione. Così è la vita, l'importante non è quante volte si cade, bensì quante volte si trova la forza di rialzarsi, rimboccarsi le maniche e continuare a lottare senza mai mollare. Ora più che mai continuerò a dare il massimo per onorare questa maglia".