Lazio fuori dalla Champions, la Roma sfotte e se la ride

La Lazio dice addio alla Champions nel modo più crudele e la Roma sfotte. Dopo la sconfitta con l'Inter, il profilo Twitter dei giallorossi ha voluto prendere un po' in giro i cugini laziali sui social con un meme in stile Avengers con tanto di scritta: "Champions, non mi sento molto bene". Un po' meno velato invece il post dell'ex interista Juan Jesus, che ha postato un'inequivocabile risata di colore biancoceleste...