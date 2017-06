La top 11 di Cruyff: Maradona e Pelè sì, Messi e Ronaldo no

A sei mesi di distanza dalla sua scomparsa, esce "La mia rivoluzione", la biografia di Johan Cruyff, scritta con Jaap de Groot e pubblicata da Bompiani. Nel libro che contiene le memorie di colui che Gianni Brera ribattezzò il Pelè bianco, viene svelato anche il suo 11 ideale, la sua formazione più forte di sempre, dove trovano spazio (quasi) solo vecchie glorie.

In porta c'è Yashin, l'unico portiere ad aver vinto il Pallone d'oro. Davanti a lui, nella linea a tre, Roberto Carlos, il Kaiser Franz Beckenbauer e il suo ex compagno di squadra all'Ajax Ruud Krol. Nel cuore del centrocampo Pep Guardiola e l'inglese Bobby Charlton. Immancabile nella top 11 dell'olandese Alfredo Di Stefano, così come il leader carismatico del Grande Ajax dei primi anni Settanta Piet Keizer, ala sinistra dotata di un gran tiro. A completare l'11 ideale Garrincha, Maradona e Pelé. Di Messi e Cristiano Ronaldo, dunque, neanche l'ombra...