Champions League La cabala dice Real: quando elimina il Bayern... vince la Champions

Il Real Madrid elimina il Bayern Monaco e... vince la Champions. No, la vittoria di martedì sera non ha regalato la dodicesima coppa ai blancos, che però secondo la cabala la conquisteranno comunque il 3 giugno a Cardiff. I precedenti dicono infatti che quando gli spagnoli fanno fuori i bavaresi, alla fine trionfano. E' successo nel 2000 (semifinale) con successo contro il Valencia per 3-0 a Parigi, nel 2002 (quarti di finale) con la nona Champions (2-1 al Bayer Leverkusen) e nel 2014 (semifinale) e la storica decima vinta a Lisbona 4-1 con l'Atletico. La famosa eccezione che conferma la regola nel 2004: il Real ebbe la meglio sul Bayern agli ottavi ma ai quarti dovette inchinarsi al Monaco che poi sarebbe arrivato in finale (perdendola contro il Porto di Mourinho)