Champions League Kiev, agguato ultrà ai tifosi del Liverpool

A poche ore dalla finale di Champions League, la sfida tra Real Madrid e Liverpool, sale l’allarme ordine pubblico dopo il brutto episodio che si è verificato nella notte. Una ventina di hooligans ucraini con il viso coperto hanno attaccato un gruppo di tifosi del Liverpool che stavano cenando tranquillamente in un ristorante nei pressi dello stadio. Un vero e proprio agguato presumibilmente organizzato da tempo, con tanto di maschere per coprire il volto e tavoli e sedie lanciate addosso ai tifosi Reds. Un blitz orchestarto da una frangia di ultrà del Cska Kiev che negli anni purtroppo si sono resi protagonisti di episodi analoghi, attenzionati più volte dalla Uefa che ha aperto più di un procedimento disciplinare nei confronti del club e della sua tifoseria. Le indagini al momento sono ancora in corso, la polizia ucraina ha arrestato due persone coinvolte nell’agguato mentre per molti tifosi inglesi è stato necessario il ricorso a cure mediche.