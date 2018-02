Champions League Juventus-Tottenham, la moviola

Al 2' Higuain di Juventus-Tottenham segna "ma la posizione rispetto alla linea inglese è di mezzo busto oltre la linea" secondo il nostro Cesari. Al 17', sul risultato di 2-0, contatto in area tra Benatia e Kane: "Non si può non sanzionare, prima il difensore spinge l'attaccante e poi gli tocca il ginocchio" il parere del nostro moviolista. Al 35' Kane segna il 2-1 ma l'azione parte da un contrasto falloso subito poco prima da Chiellini: "Il ginocchio di Eriksen colpisce il retroginocchio del difensore" la sentenza.