Champions League Juventus-Real Madrid, i precedenti in Champions

La finale di Cardiff sarà il diciannovesimo incrocio tra Coppa Campioni e Champions League per Juventus e Real Madrid: bilancio in parità con 8 vittorie a testa e due pareggi. I bianconeri nell'era recente hanno sempre eliminato i blancos nel doppio confronto ma le merengues hanno trionfato in finale nel 1998.