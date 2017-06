Champions League Juventus, dal 2011/12 hai speso nel mercato come il Barça

Grazie ai dati raccolti da Calcio & Finanza, analizziamo Juventus-Barcellona anche sul lato economico. Se sul piano dei ricavi i bianconeri, pur in grande crescita, sono ancora distanti dai blaugrana, c'è un dato che sottolinea la volontà della dirigenza di rimanere nel gotha del calcio: dalla stagione 2011/12 (la prima con Conte in panchina) la Juventus ha speso nel calciomercato 600,2 milioni di euro, solo sette in meno del Barcellona.