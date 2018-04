Champions League Juventus, Buffon espulso: la sua Champions si chiude così

Gigi Buffon espulso per proteste al 93' è un po' come il rosso a Zidane nella finale Mondiale 2006, di ben altra matrice. Zizou chiuse la carriera con la testata a Materazzi, il capitano della Juve potrebbe aver chiuso la sua storia in Champions League con un cartellino forse severo, dopo aver perso la testa per il rigore fischiato all'ultimo respiro in favore del Real Madrid. Il fallo di Benatia su Isco è molto dubbio e Gigi non ci ha visto più... E il mondo parla soprattutto della sua espulsione.