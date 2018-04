Champions League Juventus, Allegri: "Chi non ci crede non salga sull'aereo"

"Chi non ci crede resti a casa, può anche fare a meno di salire sull'aereo". Sarebbe stato questo, secondo Tuttosport, il senso del discorso fatto da Massimiliano Allegri alla sua squadra prima di partire per la 'missione impossibile' del Bernabeu. La Juventus deve ribaltare lo 0-3 subito nell'andata dei quarti di finale a Torino e per conquistare le semifinali di Champions League "servirà un'impresa" spiega il quotidiano torinese, che aggiunge: "partire battuti sarebbe imperdonabile".