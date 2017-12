Champions League Juve, un problema in più per gli ottavi: Lamela torna il lista Champions

Da Londra arrivano brutte notizie per la Juventus. Contro il Tottenham, avversario dei bianconeri negli ottavi di Champions, la squadra di Allegri dovrà fare i conti con un pericolo in più: Erik lamela. L'attaccante argentino ex Roma ha infatti recuperato dall'infortunio all'anca che lo ha tenuto fuori per oltre un anno ed è tornato in campo nella sfida contro il Leicester dello scorso 28 novembre. Pochettino punta molto su di lui e ha tutte le intenzioni di inserirlo nella lista Champions degli Spurs, che è possibile modificare al termine della fase a gironi e prima che inizi quella eliminatoria. "Ci stiamo pensando, non posso negarlo. Vedremo cosa accadrà a gennaio perché se vogliamo trovare un modo per far posto a Erik abbiamo bisogno di qualcuno che esca", ha ammesso l'allenatore in conferenza stampa. Al momento l'indiziato principale per essere ceduto a gennaio è Georges-Kévin Nkoudou.