Champions League Juve, striscione a casa Buffon: "Gracias Real"

"Gracias Real Madrid". Non è stato sicuramente un bel risveglio quello di oggi per Gigi Buffon, che ha trovato appeso sul cancello della propria casa in Toscana uno striscione che gli ricordava la pesante sconfitta subita a Cardiff dagli spagnoli, la terza finale di Champions persa nella sua carriera dopo quelle contro Milan e Barcellona.