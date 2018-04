Champions League Juve-Real, la rovesciata di Cristiano Ronaldo sulle maglie celebrative

Doppia maglia celebrativa. Una l'hanno creato in Italia e l'hanno messa in vendita su e-bay al prezzo di 10,50 euro. C'è la scritta "per non dimenticare", il risultato di Juventus-Real Madrid (0-3), la data della partita (3 aprile) e naturalmente la foto reale della prodezza di Cristiano Ronaldo, con Barzagli che guarda attonito il suo volo. L'altra è stata messa in commercio a 9,90 euro da Marca, il popolare quotidiano sportivo di Madrid: la "chilena" in questo caso diventa un disegno e sotto c'è scritto semplicemente "El gol". Il gol. Tutto maiuscolo.