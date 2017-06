Champions League Juve-Real, altro record per Ronaldo! Eguagliato Di Stefano

Un altro record. Un altro passo nella storia. Con il gol segnato contro la Juventus al 20' della finale di Cardiff, Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore a segnare in 3 finali diverse della Champions League dell'era moderna (dal 1992-93). Solo Di Stefano, ma agli albori della competizione, era riuscito a fare altrettanto. Prima delle rete a Buffon, il portoghese aveva già fatto gol nella finale dell'edizione 2007-08 (con la maglia del Manchester United, contro il Chelsea) e in quella del 2013-14 (all'ultimo minuto dei supplementari, con il Real Madrid, contro i cugini dell'Atletico). E non è finita qui, con la rete segnata nella ripresa Ronaldo ha anche toccato quota 600 gol in carriera e 12 in questa edizione della Champions, di cui è capocannoniere (Messi fermo a 11). Cristiano Ronaldo, nessuno come lui.