Champions League Juve, Marotta sull'intervallo di Cardiff: "Un effetto tranquillante"

A Cardiff, in occasione della finale di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid, nello spogliatoio bianconero "non è successo assolutamente niente. Non ci sarebbe nulla di male a parlare di qualche scazzottatura, in fondo il calcio è un gioco maschio, qualche tensione alimenta l'adrenalina. Purtroppo, forse a Cardiff è successo il contrario, l'intervallo tra il primo e secondo tempo ha avuto un effetto tranquillante". Così il direttore generale della Juventus, Giuseppe Marotta, rispondendo alla domanda di un azionista durante l'assemblea dei soci all'Allianz Stadium. In seguito il dirigente si è espresso anche sul mercato e sull'andamento della stagione: "Non abbiamo sbagliato la campagna acquisti: abbiamo un punto in più dell'anno scorso, è il Napoli ad aver fatto un inizio straordinario. Abbiamo migliorato la differenza reti e abbiamo il miglior attacco, qualcosa di insolito per la Juventus. Si dice che lo scudetto lo vince chi ha la miglior difesa, noi oggi abbiamo il miglior attacco: dobbiamo migliorare la fase difensiva ma siamo in linea con la passata stagione che ci ha visto vincitori alla fine". Infine, in merito del dossier del Cies (Osservatorio indipendente sul calcio) sulla presenza di giocatori del vivaio nell'organico delle squadre dei 5 principali campionati d'Europa, Marotta ha evidenziato: "Con i giovani non si vince, i risultati si ottengono attraverso una rosa competitiva con l'età media giusta. E' certamente anomalo avere il solo Marchisio che risponde a questi requisiti e sarebbe motivo di orgoglio avere titolari provenienti dal nostro settore giovanile. Ma l'obiettivo della società è vincere ed i giovani non portano a vincere".