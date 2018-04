Champions League Juve, Marchisio: "Chi crede sia finita non è uno di noi"

Poche reazioni social, poca voglia di commentare la batosta. Solo tre giocatori della Juve hanno scritto su Instagram dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Federico Bernardeschi è stato il primo, in inglese: "Vinciamo insieme, perdiamo insieme". Mattia De Sciglio si è limitato a un "Sempre insieme, fino alla fine", riprendendo il classico slogan bianconero. Claudio Marchisio, invece, ci ha riflettuto un po' e ha provato a tirare su la squadra nella mattinata del terribile day after: "Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci - scrive riferendosi al ritorno -. E chi crede che sia già finita è perché non è uno di noi". Poi l'omaggio a Ronaldo: "Il gol di Cristiano una magia, l'applauso dello Stadium un gesto bellissimo che rende fieri. Forza Juve! Lo diciamo forte, lo diciamo con orgoglio!"