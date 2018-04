Champions League Juve ko col Real, il titolo a Piazza Affari crolla

La Juventus crolla in campo affondata dal Real Madrid e dalle prodezze di Cristiano Ronaldo e il titolo del club bianconero crolla a Piazza Affari. Il 3-0 subito allo Stadium sa infatti di condanna e con ogni probabilità la società dovrà rinunciare ai cospicui incassi legati al passaggio del turno in Champions League. Il titolo del club bianconero ha cominciato la mattinata in perdita e continua a cedere quasi il 5%, collocandosi intorno a 0,63 euro. Una cosa piuttosto comune comunque in Borsa, basti ricordare che il lunedì seguente la finale di Cardiff la Juventus perse addirittura l'11,6%.