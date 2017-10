Champions League Juve, Higuain: "Ronaldo il Fenomeno il più forte di sempre"

A poche ore dall'esordio in Champions della Juventus sul campo del Barcellona, Gonzalo Higuain prova ad allontanare lo spauracchio Leo Messi, apparso in grande forma negli ultimi match. In una una lunga intervista al Guardian l'attaccante argentino si racconta e dichiara: "Per me il più forte di tutti i tempi è Ronaldo, ma anche con ampio margine. Ho visto due milioni dei suoi gol. Per me quello che conta è avere sempre l’immagine del gol fissata in mente. Questo è fondamentale".