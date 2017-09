Champions League Juve, Chiellini mette il Barça nel mirino

Corsa contro il tempo in casa Juve per il recupero di Giorgio Chiellini. Il centrale bianconero sta cercando di forzare i tempi per smaltire il trauma distrattivo al polpaccio destro ed essere a disposizione di Allegri per il big match di Champions con il Barcellona. Nei prossimi giorni il difensore verrà sottoposto a nuovi controlli per verificare l'evoluzione della situazione e capire come procedere con le cure e con il lavoro in palestra e sul campo. Intanto Allegri studia le alternative, con i blaugrana in mezzo alla difesa potrebbe affidarsi all'esperienza di Barzagli e Benatia o alla freschezza di Rugani. Difficile, al momento, pensare a un impiego immediato del nuovo arrivato Hoewedes.