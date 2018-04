Champions League Juve, allo Stadium la sconfitta più pesante di sempre

Da quando la Juventus gioca allo Stadium questa è la sconfitta interna con più gol di scarto registrata dai bianconeri (in tutte le competizioni).

La Juventus non perdeva da 27 partite interne in competizioni europee – l’ultima sconfitta infatti risaliva all’aprile 2013 (vs Bayern Monaco).

Cinque delle ultime sei sconfitte della Juventus in Champions League sono arrivate contro avversarie spagnole (vs Barcellona, Siviglia e Real Madrid).

La Juventus non ha segnato in due delle ultime tre partite (tutte le competizioni), dopo non aver trovato la rete in due delle precedenti 36.

Inoltre i bianconeri non concedevano gol in due partite di fila in tutte le competizioni dallo scorso novembre.

Cristiano Ronaldo ha segnato 22 gol nei quarti di finale di Champions League, uno in più di quelli realizzati dalla Juventus in questa fase della competizione.

Ronaldo ha ora segnato in 10 partite consecutive di Champions League (16 gol), record nella competizione - superato Ruud van Nistelrooy (nove).

Sono ora nove i gol di Ronaldo contro la Juventus in Champions League – nessun giocatore ha segnato di più contro una singola avversaria in questa competizione.

Cristiano Ronaldo ha segnato nove gol con 11 tiri nello specchio in Champions League realizzati contro Gianluigi Buffon.

Prima espulsione in 26 presenze di Champions League per Paulo Dybala, che rimane il bianconero con più conclusioni tentate in questo match (quattro).