Champions League Inter, Pinamonti sfotte la Juve: "Il Triplete non è per tutti"

Dopo il ko della Juve con il Real nella finale di Cardiff il giovane attaccante dell'Inter, Andrea Pinamonti, ha esultato sul proprio profilo Instagram ricordando il triplete raggiunto dai nerazzurri nel 2009/10: "Nessuno come noi. Scusate, ma non è per tutti". Poco prima del fischio d'inizio del match, l'attaccante classe 1999 aveva chiarito che avrebbe tifato Real postando una foto di Sergio Ramos e scrivendo “#Real” con un cuore.