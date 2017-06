Champions League Il fratello di Higuian: "I mediocri festeggiano le sconfitte altrui"

La sconfitta della Juventus con il Real Madrid in finale di Champions ha scatenato l'ironia (ma anche tanti insulti) nei confronti del procuratore e fratello di Higuain Nicolas, che dopo la doppietta al San Paolo del Pipita non le mandò a dire a De Laurentiis. La risposta, a freddo, è arrivata a quasi 24 ore dal ko di Cardiff ed è diretta ai tifosi del Napoli ma non solo: "Complimenti Juve per la grande stagione. I migliori giocano le finali, mentre i mediocri festeggiano le sconfitte altrui. Abbracci a tutti"