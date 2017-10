Champions League Il Dortmund contro Rocchi: "Una decisione che fa rizzare i capelli"

Il Borussia Dortmund contro Gianluca Rocchi. Sul risultato di 2-1 per il Tottenham il direttore di gara ha annullato per fuorigioco un gol regolarissimo di Aubameyang, che era in gioco di almeno due metri, e a fine partita il Borussia Dortmund (sconfitto 3-1) ha attaccato duramente il fischietto italiano: "Una decisione che fa rizzare i capelli" si legge sul sito ufficiale della società tedesca.