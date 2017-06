Champions League Il Camp Nou si prepara: ecco la coreografia contro la Juventus

La Juventus troverà un ambiente caldissimo al Camp Nou. Il Barcellona su twitter ha diffuso le immagini del mega 'mosaico' (90.000 cartoncini blaugrana e gialli) che accoglierà i giocatori al loro ingresso in campo. Sulle tribune laterali dell'impianto campeggerà la scritta "More than a club" (traduzione inglese del motto blugrana "Mas que un club") mentre nelle curve apparirà la parola "Barça"