Champions League Ibra da record, è il primo a giocare in Champions con 7 squadre

Zlatan Ibrahimovic incide il proprio nome nella storia della Champions League. Entrando in campo nel secondo tempo della sfida con il Basilea, lo svedese è diventato infatti il primo giocatore della storia a disputare la competizione con sette squadre diverse: Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Psg e Manchester United. Un record che sa quasi di beffa per Ibra, che per anni ha dominato i campionati nazionali, ma non è mai riuscito ad alzare la cielo la Coppa dalle grandi orecchie: che questo sia l'anno buono?