Champions League Higuain, confronto impietoso: in Champions segna meno di tutti

Gonzalo Higuain è l'attaccante meno prolifico tra quelli ancora rimasti in corsa in Champions League, per numero di reti complessive e per media gol. L'Atletico ha fatto girare molto la seconda punta (o il centravanti) accanto a Griezmann, così nella graduatoria abbiamo inserito solo il francese insieme a Dybala e alle coppie titolari di Monaco (Falcao-Mbappé) e Real Madrid (Benzema-Ronaldo).