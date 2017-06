Champions League Hamsik, i figli in posa con CR7: "Per loro si fa tutto"

Nonostante l'amaro in bocca per l’eliminazione dalla Champions League, Marek Hamsik non ha saputo dire di no ai suoi tre figli, che sognavano una foto con Cristiano Ronaldo. Il centrocampista e capitano azzurro ha poi pubblicato lo scatto sul proprio profilo Instagram: “Volevano la foto con Ronaldo a tutti i costi. Per la felicità dei figli si fa tutto” ha commentato. Padre modello!